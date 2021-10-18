Belediyeden yapılan açıklamaya göre Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 8 Ekim'de kapılarını açan ve dün sona eren fuara, Denizli’nin yanı sıra çevre illerden de okurlar ilgi gösterdi.

Toplam 250 yayınevi ve 350 yazarın katıldığı fuar, 334 bin 227 ziyaretçiyi kendisine çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanan fuarda, İlber Ortaylı, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hayati İnanç, Mustafa Balbay, Işık Kansu, Metin Hara, Emine Şenlikoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda yazar okurlarla buluştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı değerlendirmede, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel projelerle de geleceğe yatırım yaptıklarını bildirdi.​​​​​​​