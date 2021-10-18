Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 6 büyükbaş hayvanla başladıkları üreticilikte dayanışmaları ve eşlerinin destekleri ile işlerini büyüten eltiler Sevgi ve Yasemin Aydoğsa, çevrelerine örnek oluyor.

Kılıçköy'de yaşayan Sevgi Aydoğsa, daha önce kendi imkanlarıyla kısıtlı sayıda küçükbaş hayvanla yaptığı yetiştiriciliği, 5 yıl önce kayınbiraderi Suat Aydoğsa'nın evlenmesiyle girişimciliğe dönüştürmeye karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurarak 6 büyükbaş hayvan alan eltiler, güç birliği yaparak hayvan sayısını 25'e çıkarmayı başardı.

Köylerinde "süper eltiler" diye örnek gösterilen birer çocuk annesi Sevgi ve Yasemin Aydoğsa, köydeki kooperatife günde yaklaşık 100 litre süt satarak ailelerine önemli bir gelir kapısı açtı.

Eşlerinin güç birliği yaparak hem hayvan sayısı hem de ekonomik kazanç sağlamalarından mutlu olan Murat ve Suat Aydoğsa kardeşler ise işleri daha da büyütmenin planlarını yapıyor.

Eltilerden biri 18, diğeri 5 yıl önce köye gelin geldi

Sevgi Aydoğsa, AA muhabirine, 18 yıl önce evlenerek köye yerleşmesinden bu yana hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Kısıtlı imkanlarla bir seviyeye kadar hayvan bakabildiğini belirten Aydoğsa, eltisinin aileye katılmasıyla projeye başvurmaya karar verdiklerini anlattı.

Aydoğsa, birlik beraberlik içinde sürüyü ve işlerini büyüttüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gayet güzel anlaşıyoruz, mutluyuz. Günlerimiz bazen eğlenceli bazen stresli geçiyor çünkü sadece hayvanlarımız yok. Ayrıca biçerdöver, balya gibi makinelerimiz de var. Eşlerimiz onları kullanıyor, şoförlüğümüzü yapıyor. Onun dışında evle ilgileniyor, çocuklara bakıyoruz. Küçük bir de hobi bahçesi yaptık kendimize. Eşlerimiz de biz de çok mutluyuz. Eltimle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Birlikten kuvvet doğar. Biz eltimle kardeş gibiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Gün içinde işlerimizi paylaşıyoruz. O benim çocuğuma, ben de onun çocuğuna bakıyoruz."

Bakanlığın "Ek Yoncayı Al Kaliteli Sütü" adlı projesinden de faydalandıklarını bildiren Aydoğsa, bu destek sayesinde hayvanlarının yem sıkıntısını çözdüklerini ifade etti.

Yasemin Aydoğsa da köye yeni geldiğinde eltisinin büyük destek verdiğini ve alışma sürecini kısa sürede atlattığını belirtti.

Ona ayak uydurarak hayvancılığa başladığını kaydeden Aydoğsa, "Hayvanlarımızı çoğalttık, ailelerimize katkıda bulunuyoruz. Eşlerimiz de bu birlikteliğimizden memnun. Günlük sütü sağıp köydeki kooperatife veriyoruz. Günde 80-100 litre süt alıyoruz. Bu da bizim için iyi bir gelir kaynağı oluyor." dedi.