Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 5 hırsızlık şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ev, iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezindeki 6 adrese operasyon düzenleyen polis, 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Hırsızlık
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