Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelalenin, kar ve yağmur sularıyla debisi de yükseldi.

Muradiye Kaymakamlığı, Muradiye Belediyesi ve işletme sahipleri, bayram sonrasında şelaleyi ziyaret edecek turistler ve fotoğraf tutkunları için alanda tüm hazırlıklarını tamamladı.

İşletme sahibi Cengiz Yaşar, "Pandemi nedeniyle kimse yok. İnşallah yasak sonrası Muradiye Şelalesi eski günlerindeki yoğunluğa kavuşacak. Biz de tüm hazırlıklarımızı yaptık, bekliyoruz." dedi.