Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te koronavirüs denetimleri sürüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 253 kişiye ceza yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Bu kapsamda, dün sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 229, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 24 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 311 kişi ise uyarıldı.
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