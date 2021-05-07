Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir dernek binasında kumar oynatıldığı ve salgın kurallarının ihlal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Dernekteki kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 15 kişiye 59 bin 274 lira ceza uygulandı.

Dernekteki bir kişi hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.