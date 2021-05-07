Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da kumar oynayan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye 59 bin 274 lira ceza uygulandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir dernek binasında kumar oynatıldığı ve salgın kurallarının ihlal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Dernekteki kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 15 kişiye 59 bin 274 lira ceza uygulandı.
Dernekteki bir kişi hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kumar Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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