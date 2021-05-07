İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticari yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, ekiplerin dedektör köpekler "Cesur", "Öğle" ve "Tonaj" ile söz konusu adreslerde yaptığı aramada, 665 gram sentetik uyuşturucu, 23,75 gram bonzai, 63,1 gram esrar, 0,17 gram eroin, 0,74 gr metamfetamin, 9 uyuşturucu nitelikte hap, 61,93 gram kenevir tohumu, uyuşturucu yapımında kullanılan aparat ve 11 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.