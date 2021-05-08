Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 5 günde 851 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da, son 5 günde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 851 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Bu kapsamda 3-7 Mayıs tarihleri arasındaki 5 günlük süreçte gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 752 kişiye ceza kesildi.
Ekipler, maske kuralını ihlal eden 96 kişi hakkında da idari yaptırım gerçekleştirdi.
Denetlenen 20 bin 85 iş yerinden ise tedbirleri ihlal ettiği belirlenen 3 iş yerinin işletmecisine para cezası uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Maske Sokağa Çıkma Kısıtlaması
Sıradaki Haber
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz