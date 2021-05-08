Bu kapsamda 3-7 Mayıs tarihleri arasındaki 5 günlük süreçte gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 752 kişiye ceza kesildi.

Ekipler, maske kuralını ihlal eden 96 kişi hakkında da idari yaptırım gerçekleştirdi.

Denetlenen 20 bin 85 iş yerinden ise tedbirleri ihlal ettiği belirlenen 3 iş yerinin işletmecisine para cezası uygulandı.