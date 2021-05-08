Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, kent genelinde düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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