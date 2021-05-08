Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da, kaçak 36 bin litre akaryakıt ve 1170 paket sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde, bir tır ve tankerde 36 bin litre akaryakıt ve 1170 paket sigara ele geçirildi.
Polis ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Akaryakıt Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Sigara
Sıradaki Haber
Muradiye Şelalesi'nde koronavirüs sessizliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz