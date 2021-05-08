İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde, bir tır ve tankerde 36 bin litre akaryakıt ve 1170 paket sigara ele geçirildi.

Polis ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.