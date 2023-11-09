Hakkari'de binlerce kayakseveri ağırlayan merkez yeni sezona hazırlanıyor

Son yıllarda yapılan yatırımlarla bölgenin gözde tesislerden biri haline gelen 2 bin 800 rakımdaki kayak merkezinin kapasitesi ve standartları yeni yatırımlarla artırılıyor.

Her yıl ağırladığı binlerce ziyaretçiyle kentte kış turizminin gelişmesine katkı sağlayan merkezde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle dörtlü telesiyejin çıktığı son nokta olan 2 bin 900 rakımlı zirvede kafe yapılıyor.

500 metrekare alana inşa edilen ve sezona yetiştirilmesi planlanan kafede ziyaretçiler, tesisi ve kenti kuş bakışı görme ve eşsiz manzara karşısında güzel zaman geçirme imkanı bulacak.

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan 120 yataklı otelin de hizmete alınacağı kayak merkezinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri sezon öncesi telesiyej, teleski, pistler ve yürüme bandında bakım ve onarım çalışması yaptı.

"2 bin 900 rakıma kafe yaptık"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kayak merkezinin gelişmeye devam ettiğini, bölgenin iddialı tesislerinden biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Bu sezon 4 yıldızlı sporcu kamp eğitim merkezini açmayı planladıklarını belirten Yıldırım, "Son dönemlerdeki yatırımlarla pistlerimizi büyüttük. Ulusal ve uluslararası yarışların yapılacağı pistler oluşturduk. Telesiyejin bittiği noktada, kayakçıların ya da turistlerin oturup dinlenebileceği bir alan yoktu. 2 bin 900 rakıma kafe yaptık. Bunun da büyük bölümü bitti. 20 gün içinde hizmete hazır hale getireceğiz." diye konuştu.

Sezon hazırlıkları kapsamında telesiyej ve teleski hatları ile kapalı yürüme bandında bakım ve onarım çalışması yapıldığını, pistlerin hazır hale getirildiğini belirten Yıldırım, kayakseverlere daha iyi hizmet sunmak için tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade etti.

Sezonu erken açmayı umut ettiklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bölgeden, yurdun birçok yerinden, İran ve Irak'tan ciddi bir ilgi var. Çünkü sezonu erken açıp geç kapatıyoruz. Karın kalitesi çok iyi. Kış sporlarında iddialı hale geldik. Rekreasyon alanları oluşturarak burayı doğa sporlarının merkezi haline getirmek için çalışmalarımız var. Yaz aylarında burada yamaç paraşütü, trekking, dağcılık, dağ bisikleti, kano gibi faaliyetler de yapacağız. Bütün dağcıların rotası buraya dönmeye başladı. Çünkü buranın yüzde 88'i dağlık. 3 bin rakımın üzerinde dağlarımız var. Bu dağların çoğu bakir, tırmanış yapılmadı. Hem yurt içinden hem yurt dışından buraya ciddi bir talep var."

Hakkari'nin bir turizm kenti olacağını vurgulayan Yıldırım, "İnsanlar yeni rotalar, parkurlar arıyorlar. Geçen yıl, her hafta turlar aracılığıyla binlerce insan buraya geldi. Bu sene de iyi bir ilgi bekliyoruz. Şimdiden tur operatörleri bizi aramaya başladı. Bu sezon daha fazla ziyaretçi bekliyoruz.

Sadece doğa sporlarında değil birçok alanda hizmetler yaptık. Kent merkezine ve ilçelerine birçok tesis kazandırıldı. Tesislerimize gelen gençlerimize, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Tesislerimizde ciddi bir büyüme sağladık. Artık gençlerimiz spor salonunda, gençlik merkezlerinde, yüzme havuzlarında, halı sahalarda zaman geçiyorlar. Bunun eğitime de kültüre de katkısı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.