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Güncel
AA 09.11.2023 11:14

Muş'ta çölyak hastalarıyla buluşma etkinliği düzenlendi

Muş Alparslan Üniversitesince, "Muş Ekolojisinde Karabuğday yetiştiriciliği ve Yaşamı” projesi kapsamında çölyak hastalarıyla buluşma etkinliği düzenlendi.

Muş'ta çölyak hastalarıyla buluşma etkinliği düzenlendi

Üniversitenin Malazgirt 1071 Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Avni Çakır, Türkiye'nin her yerinde çölyak hastalarının sağlıklarıyla alakalı gıdaya ulaşmada sorun yaşadıklarını söyledi.

Bu noktada belediyelere, valiliklere ve sektörlere büyük iş görevlerin düştüğünü ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Hastalanan bireylerimizin bu ürünlere ulaşımıyla ilgili çalışmalarımızı artırmalıyız. Belediye başkanımız da bu sözü verdi. Çölyak Derneği, bu alanda kurulmuş Muş'taki en güzel derneklerden bir tanesi. Bizler de bu konuda daha çok çalışacağız. Okullarda ya da evlerde tarama yapsak çölyak olduğunu fark etmeyen bireylerimizin sayısının fazla olduğunu görebiliriz. Burada da hem derneğimize, üniversitemize ve kurumlara görev düşmektedir"

Belediye Başkanı Feyat Asya ise yürüttükleri çalışmayla çölyak hastalarının bundan sonra glütensiz ürün temininde sorun yaşamayacaklarını söyledi.

Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve Çölyak Derneği Başkanı Züleyha Almaz'ın konuşmasının ardından çölyak hastaları ve aileleriyle birlikte pasta kesildi.

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