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Güncel
AA 09.11.2023 11:13

Burdur'da bir kişinin öldürülmesi, eşinin de yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Burdur'da bir kişiyi evinde öldürdükleri, eşini de yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Burdur'da bir kişinin öldürülmesi, eşinin de yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Avusturya'da emekli olduktan sonra kente yerleşen Bayram Sertcan'ı Menderes Mahallesi'ndeki evinde öldürüp eşi Zehra Sertcan'ı da yaraladıkları belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler bu çerçevede Menderes Mahallesi Orta Yol Caddesi'ndeki bir eve yaptıkları operasyonda şüpheliler A.U. ve eşi A.U'yu yakaladı.

Gözaltına alınan bu kişilerin evindeki aramada bulunan bir miktar paraya el konuldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin şüpheli çiftin evindeki delil toplama çalışmasının ardından çiftin kullandığı otomobil de emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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