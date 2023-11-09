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Güncel
İHA 09.11.2023 11:02

Öğrencilerin 100.yıl hediyesi dron oldu

Gümüşhane’de Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Alper Tanrısever tarafından takdim edildi.

Öğrencilerin 100.yıl hediyesi dron oldu
[TRT Haber (Arşiv)]

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullar arasında düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve koşu yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Törende bir ilk yapılarak öğrencilere dron hediye edildi. 

Vali Tanrısever, törende yaptığı konuşmada “Cumhuriyetimizin 100.yılında düzenlediğimiz yarışmalarda dereceye giren sizlere bugün ödüllerinizi takdim edeceğiz. Hepinizi gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah Cumhuriyetin 100.yılındaki coşkunuzu, başarınızı hayatınız boyunca devam ettirirsiniz.İnşallah hem kendi gelişinizi hem de ülkenin gelişimini gözetir Türkiye Cumhuriyeti bayrağını en yükseklere taşırsınız” dedi.

Koşu yarışmasında dereceye giren öğrencilere madalya ve spor ayakkabısı hediye eden Vali Tanrısever, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ise dron hediye etti.

Gümüşhane’de ilk kez bir yarışmada hediye olarak verilen dronla ilgili bir gazetecinin sorusunu cevaplandıran Vali Tanrısever, “Çocuklarımız sadece cep telefonu ve tabletle kapalı alanlarda oynamak zorunda kalıyorlar. Dron da teknolojik ve çağdaş bir cihaz ama doğada, parklarda, dağlarda, ovalarda, yaylalarda rahatlıkla oynayabilecekleri bir cihaz. Hem buralarda rahatlıkla oynayıp kendilerini dışarıya atabilsinler hem de teknolojiyle hemhal olsunlar diye bu kez dron hediye ettik” diye konuştu.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen programda Milli Eğitim Müdür Vekili Mesut Olgun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, antrenör ve okul müdürleri de hazır bulundu.

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