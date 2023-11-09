Sakarya'da öğrenciler "Kudüs" koreografisi oluşturdu

Kocaali İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek olmak amacıyla okul bahçesinde "Kudüs" koreografisi oluşturdu.

Türkiye ve Filistin bayrakları da açan 140 öğrenci, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un "Aydınlık" şiirini koro halinde seslendirdi.

Okul Müdürü Fuat Özgen, öğretmen ve öğrencilerde duyarlılık oluşturmak, Hazreti İbrahim'e su taşıyan karınca misali taraf olmak istediklerini söyledi.

Gazze'deki çocukların yanında olduklarını anlatmak adına böyle bir çalışmaya imza attıklarını anlatan Özgen, "Öğretmenleri olarak öğrencilerin yüreklerindeki hassasiyet durumunu gözlemleyebiliyoruz. Biz de bu durumu diri tutmaya çalışıyoruz ki bu zulme en azından buradan 'Dur.' diyebilelim" dedi.

Okulun 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Öksüz de Gazze'deki çocuklar için üzüldüğünü, ellerinden fazla bir şey gelmediğini ancak bu şekilde tepkilerini gösterebildiklerini söyledi.

Filistin'de verilen mücadelenin her zaman destekçisi olduklarını dile getiren 7'nci sınıf öğrencisi Nihan Kulaç da okuldaki organizasyonun etkileyici olduğunu Gazze'deki çocuklara bu şekilde destek olmaya çalıştıklarını söyledi.