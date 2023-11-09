Parçalı Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.11.2023 10:43

Sakarya'da öğrenciler "Kudüs" koreografisi oluşturdu

Sakarya'nın Koceli ilçesinde öğrenciler, hazırladıkları "Kudüs" koreografisiyle Filistinlilere destek verdi.

Sakarya'da öğrenciler "Kudüs" koreografisi oluşturdu
[Fotograf: AA]

Kocaali İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek olmak amacıyla okul bahçesinde "Kudüs" koreografisi oluşturdu.

Türkiye ve Filistin bayrakları da açan 140 öğrenci, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un "Aydınlık" şiirini koro halinde seslendirdi.

Okul Müdürü Fuat Özgen, öğretmen ve öğrencilerde duyarlılık oluşturmak, Hazreti İbrahim'e su taşıyan karınca misali taraf olmak istediklerini söyledi.

Gazze'deki çocukların yanında olduklarını anlatmak adına böyle bir çalışmaya imza attıklarını anlatan Özgen, "Öğretmenleri olarak öğrencilerin yüreklerindeki hassasiyet durumunu gözlemleyebiliyoruz. Biz de bu durumu diri tutmaya çalışıyoruz ki bu zulme en azından buradan 'Dur.' diyebilelim" dedi.

Okulun 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Öksüz de Gazze'deki çocuklar için üzüldüğünü, ellerinden fazla bir şey gelmediğini ancak bu şekilde tepkilerini gösterebildiklerini söyledi.

Filistin'de verilen mücadelenin her zaman destekçisi olduklarını dile getiren 7'nci sınıf öğrencisi Nihan Kulaç da okuldaki organizasyonun etkileyici olduğunu Gazze'deki çocuklara bu şekilde destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Kocaeli'de tartıştığı yöneticiyi bıçakladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi
14:01
Avrupa Adalet Divanı Başsavcısından Apple aleyhinde görüş
13:56
Kazaya müdahale ederken başka aracın çarptığı bekçi şehit oldu
13:59
İsrail ordusu, Gazze'yi işgalinde sahil şeridi ve kent merkezini zorluyor
13:46
Konya'da polisten kaçan sürücünün aracından 20 kilogram eroin çıktı
13:41
Gazze'ye yardım malzemesi taşıyacak gemi yola çıkıyor
Gazze'ye yardım malzemesi taşıyacak gemi yola çıkıyor
Gazze'ye yardım malzemesi taşıyacak gemi yola çıkıyor
FOTO FOKUS
Ailesinden 35 kişiyi kaybeden Gazzeli, yıkılan mahallesini ziyaret etti
Ailesinden 35 kişiyi kaybeden Gazzeli, yıkılan mahallesini ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ