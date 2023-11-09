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Güncel
AA 09.11.2023 10:30

Ordu'da İsrail firması ile yapılan enerji yatırım anlaşması feshedildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ordu Enerji AŞ ile İsrail menşeli firma arasındaki 150 milyon dolarlık enerji yatırım anlaşmasının feshedildiği bildirildi.

Ordu'da İsrail firması ile yapılan enerji yatırım anlaşması feshedildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, X sosyal medya hesabından, "Boykot milli bir iradedir ve sarsılamaz" başlıklı paylaşım yaptı.

"Üzerimize atılan iftiralara, asılsız mesnetsiz iddialara yönelik Ordu Büyükşehir Belediyesi adına mecburi bir açıklama yapmak zorunda kaldık" ifadelerini kullanan Güler, şunları kaydetti:

"İsrail'in vahşi saldırıları neticesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak kitlesel boykot uygulamaları henüz başlamamışken, İsrail menşeli bir firma ile iştirak şirketimiz Ordu Enerji AŞ arasındaki 150 milyon dolarlık enerji yatırım anlaşması 17 Ekim 2023 tarihinde tarafımızca, tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunu yanıltan iftira niteliğindeki haberlere ve söylemlere yer verenler ile hukuk önünde hesaplaşacağız. Hukuki mücadele neticesinde elde edilen tazminatları ise yardım kuruluşları üzerinden Gazze'ye bağışlayacağız"

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