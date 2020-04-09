Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında mesire alanları, ören yerleri, piknik alanları ve ormanlarda incelemelerde bulundu.

Ekipler, incelemeleri sırasına iki ayrı noktada piknik yasağına uymayan 7 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre toplam 2 bin 709 lira idari para cezası uyguladı.

Vatandaşlara, yetkililerin açıklamalarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulunan ekipler, alanda çalışmalarını sürdürüyor.