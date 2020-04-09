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Gümüşhane'de piknik yapan 7 kişiye 2 bin 709 lira para cezası
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen piknik yapan 7 kişiye toplam 2 bin 709 lira para cezası kesildi.
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında mesire alanları, ören yerleri, piknik alanları ve ormanlarda incelemelerde bulundu.
Ekipler, incelemeleri sırasına iki ayrı noktada piknik yasağına uymayan 7 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre toplam 2 bin 709 lira idari para cezası uyguladı.
Vatandaşlara, yetkililerin açıklamalarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulunan ekipler, alanda çalışmalarını sürdürüyor.
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