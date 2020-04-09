Türkiye'ye 26 Mart'ta giriş yapan 228 kişinin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Arif Nihat Asya Yurdu ve Hendek Abdurrahman Gürses Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen, eldiven ve maske dağıtılan iş adamı, öğrenci ve aileleriyle tır şoförleri, sağlık, pasaport ve kimlik kontrolünün ardından otobüslerle evlerine gönderiliyor.

Uzak mesafeye gidecek yolculara kumanya dağıtılıyor.

Sakarya'da pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde aralarında öğrenci, kaymakam adayları, şoför ve işçilerin bulunduğu 1500 kişi, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilmişti.