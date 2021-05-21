Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de, nadir görülen "paçalı baykuş" kayıt altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de daha önce sadece Bursa ve Bolu'da rastlanan "paçalı baykuş" Gümüşhane'de görüntülendi.
Kentte bir vatandaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğüne yaralı baykuş yavrusu getirdi.
Bunun nadir görülen "paçalı baykuş" olduğunu tespit eden ekipler, tedavisinin ardından kuşu bulunduğu yerde doğaya bıraktı.
Ekipler, alanda, daha önce sadece Bursa ve Bolu'da görülen "paçalı baykuş" türünü görüntüledi.
Görüntüler, Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
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