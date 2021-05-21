Çorum'da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın ardından yeni "kontrollü normalleşme" döneminde ilk cuma namazını kıldı. Cemaat, seccadeleriyle geldikleri camilerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttu.

Kentte cuma namazı öncesi verilen vaazda, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve peygamberler şehri Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da 900 yıllık Ulu Cami'de cuma namazı öncesi dua etti.

Cuma namazının ardından Filistin halkının yaralarının sarılması için yardım toplandı.

Kastamonu

Kastamonu'da da cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi, ardından Filistinlilere destek amacıyla yardım toplandı.

Öte yandan, seccadeleriyle camilere gelen vatandaşlar, ibadetlerini sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerine getirdi.

Çankırı

Çankırı Kardeş Sivil Toplum Kuruluşu Platformunca düzenlenen programda, cuma namazı sonrası Ahmet Yesevi Camisi bahçesinde vatandaşlar bir araya geldi.

Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale, Gazze'deki son durum raporunu cemaate okudu. İsrail'in son saldırılarında 231 kişinin şehit olduğunu belirten Kale, 7 bin 575 yerleşim yerinin de zarar gördüğünü söyledi.

Saldırılarda 72 bin Filistinlinin evini terk etmek zorunda kaldığını anlatan Kale, "Elektrik dağıtım şirketlerinin verdiği bilgilere göre son iki günde yapılan saldırılar sebebiyle Gazze'de günlük elektrik kullanım süresi ortalama 8-9 saatten 3-4 saatte inmiştir." dedi.

Saldırılarda altyapının, sağlık sisteminin, tarım ve hayvancılığın büyük zarar gördüğüne işaret eden Kale, Gazze'de acil olarak uygulanması gereken projeleri anlattı.

Konuşmanın ardından şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.