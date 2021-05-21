Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bazı işletmelere 5 bin lira, bazı işletmelere de 3 bin lira hibe desteği ödenmeleri için başvuruların 25 Mayıs tarihinden itibaren e-devlet üzerinden alınmaya başlayacağını söyledi.

1. grup 5000 TL hibe desteği verilecek esnaf için tıklayınız.

2. grup 3000 TL hibe desteği verilecek esnaf için tıklayınız.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa hibe desteği başvurularına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başvuruların e-devlet üzerinden bir ay boyunca alınacağını duyurdu.

Bakan Muş, açıklamasında şunları kaydetti;

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik.

Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.

Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Esnafımıza hayırlı olsun.