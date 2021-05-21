Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 15:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tut'da vaka sayıları sıfırlandı
[Fotoğraf: TRT HABER]
Adıyaman’ın Tut Kaymakamı Muhammed Tugay, koronavirüs vakalarının sıfırlandığını açıkladı.
Tut ilçesinde son 10 gündür vakaların yaşanmadığını belirten Kaymakam Muhammed Tugay, “İlçemizde Covid-19 salgını dolayısıyla 10 gündür vaka çıkmamasıyla vaka sayılarımız bugün itibariyle sıfırlandı. Vaka sayılarının sıfırlanması dolayısıyla başta sağlık çalışanları, emniyet ve jandarma teşkilatı, denetim ekipleri ve süreçte kamu görevlilerine destek olan sivil toplum kuruluşları temsilcilerine teşekkür ediyorum. Alınan tedbirlerimizde herhangi bir esnekliğe gitmeden, genelgeler doğrultusunda denetimlerimizin devam edecek.
Vatandaşlarımızın tedbirlere uymaya devam etmesini rica ediyoruz” diye konuştu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 16:48
- 16:34
- 16:38
- 16:18
- 16:27
Sıradaki Haber
Esnafa hibe desteği başvurusu ne zaman? e-Devlet esnafa hibe desteği başvurusu...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz