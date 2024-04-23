Gümüşhane’de jandarma ekipleri 23 Nisan’da köy çocuklarını unutmadı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla merkeze bağlı Arzular Beldesi’nde bulunan Arzular İlkokulu ve Şehit Ramazan Meşe Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti.



Köy okulunda eğitim gören çocuklara ekipler tarafından Türk bayrağı ve çocuk dergileri hediye edilirken bomba arama köpeği Maske ve eğitmeni tarafından çocuklara gösteri yapıldı. Öğrenciler gösteriyi yoğun ilgiyle takip ederken, gösterinin sonunda Maske ile fotoğraf çekildiler. Daha sonra jandarma ekipleriyle oyunlar oynayan öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramını keyifli dakikalar geçirerek kutladı.