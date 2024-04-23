Karaman’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, M.D. isimli şahsın il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon için düğmeye basan ekipler, takibe aldıkları şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üst ve evinde yapılan aramalarda 10 gram bonzai, kağıt uyuşturucu ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.