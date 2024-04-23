Çok Bulutlu 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 23.04.2024 16:45

Adana’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Adana’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Adana’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
[Fotograf: İHA]

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı’nda tören düzenlendi.

İlk ve ortaokullardan yüzlerce öğrenci, aileleriyle birlikte kırmızı-beyaz kıyafetler giyip, bayraklarla meydanda toplandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Törene, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, milletvekilleri ve kent protokolü katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başlayan törende, çocuklar Vali Köşger’e çiçek buketi takdim etti. Kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterisi ve tören yürüyüşü izleyenlerin beğenisini topladı. 

ETİKETLER
Adana 23 Nisan
Sıradaki Haber
Ordu'da 23 Nisan kutlamaları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:52
Avrupa Parlamentosu, AB'nin yeni mali kurallarını onayladı
17:50
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son 200 günde 8 bin 430 Filistinliyi gözaltına aldı
17:41
SOLOTÜRK'ten Çanakkale semalarında gösteri uçuşu
17:28
İzmir'de vapur seferlerine hava engeli
17:28
Bakan Güler TRT Çocuk Korosu'nu kabul etti
17:22
Tesla, Almanya'daki giga fabrikasında çalışan 400 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ