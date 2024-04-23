Adana’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı’nda tören düzenlendi.

İlk ve ortaokullardan yüzlerce öğrenci, aileleriyle birlikte kırmızı-beyaz kıyafetler giyip, bayraklarla meydanda toplandı.

[Fotoğraf: İHA]

Törene, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, milletvekilleri ve kent protokolü katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başlayan törende, çocuklar Vali Köşger’e çiçek buketi takdim etti. Kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

[Fotoğraf: İHA]

Öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterisi ve tören yürüyüşü izleyenlerin beğenisini topladı.