Ahlat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

İlçedeki Abdurrahman Gazi İlkokulu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muzaffer İncesu İlkokulu öğretmenlerinden Emre Elibol, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Abdurrahman Gazi İlkokulu ve Muzaffer İncesu İlkokulu tarafından düzenlenen programda, öğrenciler, şiirler okudu ve gösterini sahneledi.

Programa, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Bayram Dedeoğlu, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.