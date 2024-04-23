Konya Valisi Özkan, 23 Nisan'da makamını öğrencilere devretti

Konya Valisi Vahdettin Özkan, İhsan Özkaşıkçı İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Seyit Mehmet Eker ve Mircan Güçlü'yü makamında ağırladı ve koltuğunu onlara devretti.



Öğrencilerden Seyit Mehmet Eker, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmetle anarak, tüm çocuklara neşe dolu günler diledi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'u arayarak, hastanelerde çocuklara ve öğrencilere daha hızlı hizmet verilmesi talimatını verdi.



Diğer öğrenci Havin Mircan Güçlü ise Meram ilçesinde belediye tarafından yapılan hizmetler hakkında Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'tan bilgi aldı ve çocukların vakit geçirebileceği oyun alanı sayılarının artırılmasını istedi.



Vali Özkan, öğrencilerin bu isteklerine olumlu yanıt verdi ve onlara günün anısına hediyeler verdi.