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Güncel
AA 23.04.2024 16:33

Tekkeköy ilçesinde minik öğrenciler polis oldu

Tekkeköy ilçesinde polis kıyafeti giyen öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tekkeköy ilçesinde minik öğrenciler polis oldu

Yağbasan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Yücel Sürgeç, Müdür Yardımcısı Muammer Yalçınkaya ve velileriyle, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğrenciler, temsili olarak İlçe Emniyet Müdürü Hanefi Kabaoğlu'nun makam koltuğuna geçti.

Kabaoğlu, öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Öğrenciler adına konuşan Hazal Uzun, "Bugün sizleri arkadaşlarımla birlikte ziyaret etmekten dolayı çok mutluyum. Gece gündüz demeden ilçemizin asayişini sağladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrenciler, ziyaretleri sırasında getirdikleri hediyeleri İlçe Emniyet Müdürü Kabaoğlu'na teslim etti.

Ziyaretleri için teşekkür eden Kabaoğlu, şeker ikram ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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