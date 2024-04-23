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Güncel
İHA 23.04.2024 16:45

Ordu'da 23 Nisan kutlamaları

Ordu'nun Ünye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104’üncü yıldönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ordu'da 23 Nisan kutlamaları

Ünye İlçe Stadyumunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından hediyeleri verildi.

Program ilçe genelindeki okullarda bulunan öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, çeşitli gösterilerin sergilenmesi ve halk oyunlarının oynanmasıyla sona erdi.

Programa ayrıca Gürcistan Parlamento Üyeleri Anzor Bolkvadze, Resan Kontselidze, Zaal Mikeladze, Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili, Muavin Konsoloslar Temur Tartaraşvili ve Irakli Tsibadze katıldı. 

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Ordu 23 Nisan
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