Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı sınır kapılarında 2021 yılında yapılan aramalarda çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde Suriye’ye açılan Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar ile bölge müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 210 ayrı olayda 118 milyon 29 bin 581 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

