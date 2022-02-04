Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 15:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok
[Fotoğraf: İHA]
Güneydoğu Anadolu Projesi Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı sınır kapılarında 2021 yılında 210 ayrı olayda 118 milyon 29 bin 581 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı sınır kapılarında 2021 yılında yapılan aramalarda çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde Suriye’ye açılan Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar ile bölge müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 210 ayrı olayda 118 milyon 29 bin 581 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık Kilis
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