Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 14:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa’da merkeze bağlı mahallelerde bulunan araçların içerisinden parça çalan 3 kişilik çete çökertildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler, gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da yaklaşık 10 aracın içerisinden akülerini çalan 3 hırsızlık şüphelisi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yakalandı.
Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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