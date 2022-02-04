Sürdürülebilir Şehirler Programı kapsamında gerçekleştirilen, Büyükşehir Belediyelerinde Orta Vadeli Kalkınma Planlaması ve Finansmanının Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti Projesi'nin bilgilendirme toplantısı Mardin'deki Sanat Akademi'de gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, toplantıda yaptığı konuşmada, Mardin Büyükşehir Belediyesinin kısa, orta ve uzun vadede yaptığı çalışma ve projelerine değinerek, kurumsallaşmanın önemini aktardı.

Prof. Dr. Azime Tezer ise, proje hakkında bilgi verdi.