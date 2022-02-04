Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 14:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muş’ta 32 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Muş’ta dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı.
Muş'ta etkisini sürdüren kar yağışı, tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde ulaşıma kapanan köy yollarında çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, yolları açmak için mücadele başlattı.
Kar yağışı etkisini devam ettirirken, ekipler ise kapalı 32 yolu yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Buzlanma Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Muş Ulaşım
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