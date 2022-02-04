Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 945 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda Nevşehir'de takibe alınan bir TIR, Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 3 bin 945 uyuşturucu içerikli hap, 2 gram uyuşturucu madde, pompalı tüfek ve telsiz ele geçirildi.
Gözaltına alınan TIR'daki 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri Narkotik Polis Uyuşturucu
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