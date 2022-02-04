Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Nevşehir'de takibe alınan bir TIR, Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 3 bin 945 uyuşturucu içerikli hap, 2 gram uyuşturucu madde, pompalı tüfek ve telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan TIR'daki 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.