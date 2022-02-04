Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca hazırlanan, yap işlet devret modeliyle gerçekleştirilen Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesi ile Karacadağ bölgesinde oluşan duman, kötü koku ve çöpler nedeniyle oluşan sızıntı suyunun içme suyu kaynaklarına karışması engellendi.

EKAY büyük bir çevre sorununu çözüme kavuştururken bölgede bulunan entegre tesisi de vatandaşların istihdamına katkı sunuyor.

Kentte projesinin tamamlanması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

“Artık koku ve duman yok”

EKAY projesinden önce etrafa yayılan çöpler hayvancılık faaliyetlerini de durma noktasına getirdi. Bölgede çöplerin yanmasından kaynaklı yoğun duman ve kötü kokudan etkilenen birkaç küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu.

Hayata geçirilen projeyle hayvancılıkla uğraşan bölge sakinleri, işlerine tekrardan kavuştu.

Karacadağ bölgesinde oturan Ferit Demir, vahşi depolama yöntemiyle bertaraf yapıldığı dönemde çöplerin etrafa dağıldığını söyledi.

Çöplerin yanması nedeniyle birçok olumsuzluklar yaşadığını belirten Demir, "Dumandan, sineklerden rahatsız oluyorduk. Dumandan yazın dışarıda, damda, balkonda yatamıyorduk. Sineklerden dışarıda oturup çay içemiyorduk. Artık koku ve duman yok, çevre düzenlemesi de çok güzel" dedi.