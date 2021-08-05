Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 08:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güdül'de tabiat parkı içerisinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Güdül ilçesinde tabiat parkı içerisinde çıkan yangın söndürüldü.
Sorkun Tabiat Parkı içerisinde çıkan yangına Ankara Büyükşehir ve Güdül Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın kısa sürede söndürüldü.
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, büyük bir tehlikenin eşiğinden dönüldüğünü belirterek, "Yangına müdahale eden herkesten Allah razı olsun. Gerçekten kısa süre içinde yangını büyümeden söndürdük. Muhtemelen yangının cam kırığından kaynaklandığını düşünüyoruz." dedi.
Etiketler: İtfaiye Orman Orman Yangını Yangın
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