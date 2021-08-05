Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 08:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
T.A. idaresindeki 41 AT 282 plakalı hafif ticari araç, Çakırcaali Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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