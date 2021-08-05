NSW Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Sydney'de düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte yaklaşık 107 bin test yapıldığını bildirdi. Bunlardan 262'sinin pozitif çıktığını belirten Berejiklian, yaşları 60 ila 80 arasında değişen 5 kişinin öldüğünü ifade etti.

Tam kapanmanın 28 Ağustos'a kadar yürürlükte olduğu Sydney'de yasakların virüsün yayılmaya başlamasıyla genişletildiğini dile getiren Berejiklian, yasakların uygulanacağı bölgelerin, Newcastle, Lake Macquarie, Maitland, Port Stephens, Cessnock, Dungog, Singleton ve Muswellbroo olduğunu kaydetti.

Melbourne'deki 6 yeni vaka tam kapanmayı yeniden gündeme getirdi

Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da kaynağı belirlenemeyen 6 yeni vakanın kayıtlara geçmesi üzerine bazı okullarda eğitime geçici olarak ara verildi.

Bir günde 6 yeni vakanın ortaya çıkmasının virüsün toplum içindeki varlığının göstergesi olduğunu belirten Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Martin Foley, sonraki günlerde vaka sayılarındaki artışın sürmesi durumunda acil bir kapanmaya gidebileceklerini söyledi.

Öte yandan, tam kapanmanın sürdüğü Queensland eyaletinde 16 yeni vaka tespit edilirken, Güney Avustralya, Tazmanya ve Batı Avustralya eyaletlerinde yeni vaka bildirilmedi.

Ülkede COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 930'a çıktı

Avustralya Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bugün Sydney'de yaşanan can kayıplarıyla birlikte ülke genelinde COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 930'a yükseldi.

İlk vakanın belirlendiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülkede 35 bin 390 kişi COVID-19 nedeniyle hastalanırken, halihazırdaki 3 bin 719 aktif vakadan 57'si yoğun bakımda olmak üzere 389 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.