Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 04:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adıyaman'da alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri 60 HG 251 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, sürücü koltuğuna gizlenmiş halde ruhsatsız tabanca bulundu.
Olayla ilgili H.H. gözaltına alındı.
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