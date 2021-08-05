Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 04:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arnavutköy'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Arnavutköy'de ambalaj üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Arnavutköy'de alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesi Vize Caddesi'nde bulunan 3 katlı fabrikanın 2'inci katındaki ofis kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İlk müdahaleyi çalışanların yaptığı yangın, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu.
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