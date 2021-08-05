Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 04:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Adana'da, Merkez Yüreğir ilçesinde, Seyhan Nehri'nde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Yapılan incelemede, Sinan Güreven (36) olduğu tespit edilen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.
Güreven'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: Adana
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