Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki çocuk ve gençlere yönelik birçok alanda faaliyet yürüten gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkinde de çalışma yapıyor.

Gönüllü gençler, bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezinin desteğiyle hazırladıkları tek kullanımlık seccadeleri cuma namazı öncesinde cami önlerinde vatandaşlara dağıttı.