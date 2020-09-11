Kahramanmaraş ile Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik", "ağaç kesme", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "hırsızlık" gibi 11 ayrı suçtan yargılanıp, hakkında mahkumiyet kararları olan Süleyman Ö., bir süre önce Alanya Cezaevi İnfaz Kurumundan firar etti.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleyman Ö’yü, Ulualan mevkisindeki evinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.