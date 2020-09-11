Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Kaymakam Yılmaz, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olunması için uyarılarda bulunarak, "İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla esnaf ve vatandaşlarımıza maske, mesafe ve temizlik konusunda hatırlatmalarda bulunduk. Lütfen kurallara uyalım. Risk almayalım, tedbir alalım." dedi.