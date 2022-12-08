Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da üzerine tomruk devrilen kişi hayatını kaybetti
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi, tomrukların üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Cemil Koç, ilçe merkezinde kamyon kasasındaki tomrukları araçtan indirmek için bağlı ipi çözdü.
Bu sırada tomruklar üzerine devrilen Koç, ağır yaralandı.
Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Giresunspor
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