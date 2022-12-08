Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 29 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, 80 gram metamfetamin, 20 gram bonzai, 7 gram esrar, 11 sentetik uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 6 tabanca, 1 tüfek, 1 balta ile 1 satır ele geçirildi.

Öte yandan çalıntı olduğu anlaşılan 3 motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eskişehir'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı göç faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetim yaptı.

Yurda kaçak yollardan geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

Söz konusu yabancılar işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.