Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ulaş'ta İlçe Trafik Komisyonu Toplantısı düzenlendi
[Fotograf: AA]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Selçuk Baş başkanlığında kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Hayvalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül katıldı.
Toplantıda, ilçedeki trafik durumu, yaya ve sürücülerin yaşadığı sorunlar, okul giriş ve çıkışlarında gerekli trafik tedbirlerinin artırılması hususlarında yapılması gereken çalışmalar ele alındı.
Toplantı, katılımcılar tarafından dile getirilen görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.
Etiketler: Sivas
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