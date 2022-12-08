Dün 18,61-18,66 dar bandında hareket eden dolar/TL, günü 18,6372 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 18,6450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 19,6140'tan, sterlin/TL yatay seyirle 22,7750'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1'lik artışla 105,2'den işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,06 yükselişle 1,0520 seviyesinde dengelendi.

Analistler, dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri karşısında merkez bankalarının gelecek haftaki toplantılarına yönelik belirsizlik ve devam eden jeopolitik risklerle piyasalarda temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın 6. Avrupa Sistemik Risk Komitesi'nde yapacağı açıklamalara çevrildiğini ifade eden analistler, son enflasyon verileriyle birlikte ECB'nin para politikası duruşunda yumuşama oluşabileceği beklentisinin güçlendiğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 104,7'nin destek, 106,8'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.