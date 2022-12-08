Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de marketler denetlendi
[Fotograf: AA]
Düzce'de temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde denetim gerçekleştirildi.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketleri denetledi.
Halk sağlığının korunması noktasında çalışma yürüten ekipler, raflarda tarihi geçmiş ürün olup olmadığını kontrol etti.
Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve sağlığının korunması için ekiplerin denetimleri sıklaştıracağı bildirildi.
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