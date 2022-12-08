Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Aralık ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Yanık, yaklaşık 940 milyon TL de engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

"Engelli ve yaşlı vatandaşların her alanda yanındayız"

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini ifade eden Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda aralık ayında 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" dedi.